"Не час розхитувати човен": Міністр від "Батьківщини" вирішив залишитися працювати в уряді, пославшись на підготовку до Олімпіади

Про це Жданов повідомив у Facebook.

"На прохання прем'єр-міністра Арсенія Яценюка я залишаюся працювати в уряді. Зараз не час розхитувати державний човен. Я гарно пам'ятаю, чим закінчився після Помаранчевої революції конфлікт всередині демократичних сил, конфлікт між Ющенком та Тимошенко – приходом до влади Януковича. Ми не маємо права повторювати цю помилку", - заявив Жданов.

Міністр висловив переконання, що вихід політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" із коаліції парламентських фракцій - "це сценарій глибинної політичної кризи, який в умовах війни може призвести до реваншу антиукраїнських сил або взагалі до втрати незалежності України".

"Я проти такого сценарію. Як активний учасник двох Майданів, маю право на таку оцінку", - наголосив Жданов.

При цьому, говорячи про його відкликання "Батьківщиною" з уряду, Жданов зазначив, що вважає, що професійних претензій до нього немає.

"15 лютого цього року профільний комітет Верховної Ради з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму детально розглянув звіт про діяльність Мінмолодьспорту за 2015 рік та одноголосно визнав нашу роботу задовільною", - сказав міністр.

Читайте також"Самопоміч" збирається на надзвичайне засідання через "олігархічний переворот"

"Моя позиція дуже проста і відповідальна. Нам сьогодні треба займатися не політикою, а наполегливо, закатавши рукава, працювати над вирішенням конкретних завдань. Залишилося півроку до літніх Олімпійських та Паралімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро. Для мене особисто забезпечення якісної підготовки та участі спортсменів збірних команд України в Олімпійських та Паралімпійських іграх - це головна відповідальність та пріоритет №1", - підсумував Жданов.

Читайте такожРада прийняла закон про "партійне

Як повідомлялося, 16 лютого після невдалого голосування у Верховній Раді за відставку Кабінету міністрів, фракція "Батьківщина" заявила, що відкликає з уряду свого міністра Жданова.

«Ми зараз, як фракція, заявляємо, що відкликаємо нашого єдиного міністра - молоді та спорту - з уряду, пана Жданова, і від нього залежить, як він зробить цей вибір”, - сказала лідер фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко.