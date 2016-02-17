Путін відмовився пов'язувати санкції проти РФ з виконанням Мінських домовленостей

Російський лідер Володимир Путін на прес-конференції з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном заявив, що наступний крок у виконанні Мінських домовленостей повинна зробити Україна, а санкції проти РФ пов'язувати з ними не варто.

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"Пов'язувати зняття санкцій з боку Євросоюзу з остаточним рішенням, доведенням до логічного завершення Мінського процесу, безглуздо сьогодні, тому що, повторюю, не на боці Росії знаходиться цей м'яч (виконання Мінських домовленостей - УНІАН). Ми ставимося до цього спокійно, впевнені, що рано чи пізно це станеться, нормалізація відносин між Росією і Євросоюзом", — цитують Путіна "РИА Новости".

"Але, мені здається, що будь-який об'єктивний спостерігач сьогодні бачить, що м'яч на боці української влади. Це вони, насамперед, повинні виконати ці умови Мінських угод", — стверджує російський лідер.

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Як повідомляв УНІАН, глава Міністерства закордонних справ Данії Крістіан Йенсен заявив, що відсутність реформ в Україні може підірвати її підтримку з боку ЄС у політиці санкцій проти Російської Федерації.