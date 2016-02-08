Міністр фінансів Фінляндії: Говорити про зняття санкцій з РФ занадто рано

«Занадто рано говорити про це, так як все залежить від дотримання Мінських домовленостей», — сказав він.

Міністр зазначив про зрушення в цьому напрямку, однак заявив, що «зазвичай подібні речі вимагають часу», пише Росбалт.

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Раніше міністр закордонних справ Данії Крістіан Йенсен заявив, що якщо Київ не виконає свою частину мирної угоди, то європейські санкції проти Росії виявляться під питанням.