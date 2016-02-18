Луценко розповів, роботою яких міністрів задоволені в БПП

Про це йдеться у заяві лідера фракції "БПП" Юрія Луценка, передає ТСН.

За його словами, у пропрезидентській партії, зокрема, задоволені роботою міністра фінансів Наталії Яресько, міністра інфраструктури Андрія Пивоварського, міністра аграрної політики Олексія Павлена, міністра соцполітики Павла Розенка і міністра економіки Айвараса Абромавичуса.

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"Ми вважаємо їх технократами, які проводять реформи, а не партійну позицію. До інших міністрів є, на жаль, багато зауважень", - зазначив Луценко.

Як повідомляв УНІАН, лідер фракції БПП Юрій Луценко вважає, що з політичної кризи є два виходи - переформатування уряду, що займе у часі два дні, або дострокові парламентські вибори, що займуть півроку.