Луценко розповів, роботою яких міністрів задоволені в БПП
У "БПП" з повагою ставляться до восьми міністрів в уряді Арсенія Яценюка і вважають, що вони мають залишитися навіть у випадку відставки прем'єра.
Про це йдеться у заяві лідера фракції "БПП" Юрія Луценка, передає ТСН.
За його словами, у пропрезидентській партії, зокрема, задоволені роботою міністра фінансів Наталії Яресько, міністра інфраструктури Андрія Пивоварського, міністра аграрної політики Олексія Павлена, міністра соцполітики Павла Розенка і міністра економіки Айвараса Абромавичуса.
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"Ми вважаємо їх технократами, які проводять реформи, а не партійну позицію. До інших міністрів є, на жаль, багато зауважень", - зазначив Луценко.
Як повідомляв УНІАН, лідер фракції БПП Юрій Луценко вважає, що з політичної кризи є два виходи - переформатування уряду, що займе у часі два дні, або дострокові парламентські вибори, що займуть півроку.