У БПП назвали два шляхи виходу з політичної кризи

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам під час перерви в засіданні фракції за участю президента Петра Порошенка.

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"Якщо Яценюк запропонує новий уряд, який отримає довіру більшості парламенту та підтримку суспільства, я готовий жити і з Яценюком. Уряд отримав карт-бланш на 8 місяців формального існування. Але ми не зможемо підтримувати уряд, якому не довіряють чотири фракції із п'яти. Країна зараз вибирає або відправити у відставку парламент, або - уряд. Перше вкраде в України півроку, друге - два дні", - сказав Луценко.

Разом з тим Луценко не дав прямої відповіді на запитання, чи відбудуться дострокові парламентські вибори, якщо прем'єр-міністр не погодиться на переформатування уряду.

"До виборів потрібно бути готовим кожен день. БПП не боїться виборів. Але забере найдорожче, що є в України, - час. Ми уже півроку не рухаємось. Не можна ще півроку влаштовувати шоу. Бо в парламент прийдуть ті самі", - сказав Луценко.

Також Луценко повідомив, що зустріч фракції із президентом ще не завершена.