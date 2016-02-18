У НАБУ розповіли про хід розслідування справи за участю сірого кардинала БПП Кононенка

Зараз у бюро розслідують одразу кілька скандальних справ, серед них і та, в якій фігурує соратник глави держави Ігор Кононенко, депутат від БПП, йдеться в статті "Нового времени".

Так, екс-міністр економрозвитку Айварас Абромавичус звинуватив багаторічного бізнес-партнера Петра Порошенка у спробі розставити своїх людей у керівництві міністерства та підпорядкованих відомству держпідприємств.

Зазначається, що Кононенко вимагає якнайшвидшого розслідування, тим самим бажаючи показати, що навіть нові органи нічого проти нього не знайшли.

"Звісно, в цій справі є політичний наліт. Ми проводимо розслідування гучної заяви (Абромавичуса - Ред.), щоб дати оцінку, наскільки вона обґрунтована. І якщо обґрунтована, то наскільки в діях людей, яких ми будемо допитувати, є наявність складу злочину", - наголосив Ситник.

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Він розповів, що зараз проводяться слідчі дії, допитується Абромавичус, Кононенко, допитувався Андрій Пасішник (виконавчий директор НАК "Нафтогаз України", якого, на думку міністра, йому нав'язував в заступники Кононенко - Ред.).

Відповідаючи на запитання журналіста видання, чи можна розслідувати це оперативно (як того вимагає Кононенко - Ред.), глава НАБУ заявив, що відомство мало враховує, хто чого хоче.

"Ми розслідуємо так, як того вимагає закон. Затягувати не будемо, тому що розуміємо: ми не маємо на це права", - підсумував Ситник.

Повний текст статті читайте у свіжому випуску журналу "Новое время" від 19 лютого.