"Людина, яка вирішує проблеми": ЗМІ розповіли, з яких "особистих" питань в держорганах зверталися до Кононенка

Про це пише видання "Новое время".

"Чи впливає він на рішення фракції? Багато в чому так. Якщо він правий, фракція приймає його позицію. В цьому нічого поганого немає",- розповів нардеп від БПП Олександр Грановський.

В парламенті, як обережно висловився Грановський, його сусід входить в групу депутатів БПП з 19 людей. Там же - і сам Грановський, і, серед інших, Геннадій Чекіта. Останнього міністр економіки Абромавічус звинувачував у лобіюванні свого кандидата на посаду голови однієї з держкомпаній.

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У сесійній залі Кононенко не тільки координує роботу найбільшої фракції, нардепи часто звертаються до нього з особистих питань, вирішення яких залежить від позиції держорганів. “Проблеми в (держкорпорації) Укроборонпромі? Біжать до Кононенка. Проблеми в міністерстві? Біжать до Кононенка. Прокуратура, СБУ? Біжать до Кононенка", - розповідає Чумак.

З фактом особливо близьких стосунків багаторічного друга Порошенка з главою Генпрокуратури зіткнувся Віталій Касько, заступник генпрокурора. Він розповів, що через главу ГПУ Віктора Шокіна отримував "довідки" від друга глави держави.

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“Кононенко хотів, щоб прокуратура з тих чи інших справах зайняла певну позицію, - пояснював заступник Шокіна. - І ця позиція була прописана в цих "довідки". Касько відмовився працювати за ним. Вплив Кононенка на ГПУ наголошує і народний депутат від БПП Наталія Новак.

Вона вже кілька років веде справу щодо незаконної забудови на київській вулиці Микільсько-Слобідській. Кононенко в ньому прийняв сторону забудовника. Ставши депутатом Ради, Новак домоглася, щоб Шокін відкрив справу проти незаконного будівництва. Але далі все застопорилося. Парламентарій з півсотнею колег написала скаргу в ГПУ і, вирішивши, що зам'яв справу Кононенка, прийшла поговорити з президентським соратником. А той з ходу заявив, що знає про існування скарги на нього.

“Це продемонструвало, що він абсолютно вхожий в прокуратуру. Йому показують всі листи, всю документацію, яка приходить на нього", - говорить депутат.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого Айварас Абромавічус подав у відставку з посади міністра економічного розвитку і торгівлі України, назвавши ключовою причиною звільнення конфлікт з першим заступником керівника фракції БПП Ігорем Кононенком, який, за словами Айвараса Абромавичуса, намагається розставити своїх людей у міністерстві та на підконтрольних їй підприємствах, щоб контролювати грошові потоки.

Кононенко назвав ці звинувачення спробою перекласти відповідальність за невдачі в роботі міністерства і запропонував Абромавичусу пройти поліграф.

НАБУ відкрило кримінальне провадження у зв'язку з заявами Айвараса Абромавичуса. Сьогодні близько двох годин тому Абромавічус приїхав в НАБУ для дачі показань.

Повний текст читайте у випуску журналу "Новий час" 12 лютого.