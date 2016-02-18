Рада не може розглянути "безвізові" законопроекти через брак голосів

Як передає кореспондент УНІАН, парламенту довелося кілька разів голосувати за включення до порядку денного законопроектів, які стосуються державного пенсійного страхування, змін до законодавства щодо призову громадян на строкову службу.

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Було чотири голосування і лише останнє було результативне в 241 голос.

У залі відсутні депутати з фракцій “Самопоміч” та “Батьківщина”. Також не голосує фракція “Опозиційний блок”.