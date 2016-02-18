"Самопоміч" вранці не прийде до Ради через обговорення виходу з коаліції

Про це йдеться у заяві партії, переданій УНІАН.

Нагадується, що сьогодні відбудеться засідання проводу партії, на якому буде ухвалене остаточне спільне рішення партії та фракції «Самопомочі».

«Фракція «Самопоміч» не бачить можливості брати участь у засіданнях парламенту до моменту ухвалення рішення Проводом партії», - наголошується у заяві.

Разом з тим у партії наголосили, що, «усвідомлюючи важливість питань порядку денного роботи Верховної Ради на 18 лютого, фракція «Самопомочі» попередила голову Верховної Ради та президента України про готовність підтримати законопроекти з “безвізового” пакету, відставку генпрокурора, а також постанову про відставку прем’єр-міністра».

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Фракція повідомляє, що готова брати участь у засіданні парламенту з 16.00 і просить врахувати таку позицію під час внесення важливих питань на розгляд парламенту, додали у «Самопомочі».

Як повідомляв УНІАН, фракції «Самопомочі» і «Батьківщини» вимагали відставки уряду.

16 лютого Верховна Рада 247-ма голосами визнала роботу уряду незадовільною, але не підтримала постанову про недовіру Кабміну. Зокрема, "за" висловлення недовіри уряду проголосували лише 194 депутати за необхідних 226.

Того ж дня фракція “Самопоміч” заявила, що 17 лютого не прийде на засідання Верховної Ради через провальне голосування щодо відставки уряду.

17 лютого фракція «Батьківщина» заявила про вихід з парламентської коаліції.