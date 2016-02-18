Посол США закликав Раду невідкладно ухвалити зміни до Конституції в частині правосуддя

11:30, 18 лютого 2016
Політика
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Посол США в Україні Джеффрі Пайєтт закликав Верховну Раду невідкладно розглянути та ухвалити зміни до Конституції в частині правосуддя.

Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол сказав під час круглого столу “Конституційна реформа: сприяння становленню незалежної, відповідальної та ефективної судової влади”. “Я закликаю Верховну Раду ухвалити ці зміни якомога швидше”, - сказав Джеффрі Пайєтт.

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Також він додав, що США вважають, що запропоновані президентом України конституційні зміни в частині правосуддя відповідають європейським стандартам.

Також Фжеффрі Пайєтт додав, що США наполягають на тому, що судова реформа є найважливішою реформою для України на сьогодні. Окрім того, Джеффрі Пайєтт схвально оцінив перші кроки судової реформи, зокрема, процедуру кваліфікаційного оцінювання суддів.

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