Пайєтт: президент має узгодити кандидатуру нового генпрокурора з Радою і суспільством
10:58, 18 лютого 2016Політика
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Президент Петро Порошенко має узгодити кандидатуру нового генпрокурора з парламентом та громадянським суспільством.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив посол США в Україні Джеффрі Пайєтт під час круглого столу “Конституційна реформа: сприяння становленню незалежної, відповідальної та ефективної судової влади”.
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“Президент прийняв дуже важливе рішення стосовно відставки генерального прокурора. Тепер завдання президента і парламенту досягнути згоди стосовно кандидатури нового генпрокурора. Я підкреслюю, декілька основних характеристик такої особи. В першу чергу, це має бути людина, що користується підтримкою в парламенті і якій довіряє українське громадянське суспільство”, - сказав Джеффрі Пайєтт.
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