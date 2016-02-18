Парубій розвіяв сподівання щодо переголосування за відставку Кабміну

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на запитання щодо можливості перегляду результатів голосування за висловлення недовіри уряду.

"Юридично немає такого механізму. У Верховній Раді відбувається голосування і якщо у когось не спрацювала навіть картка, це не є підставою для переголосування", - сказав Парубій і додав, що депутати повинні бути на робочому місці, а вони "більше на ефірах проводять часу, аніж у сесійній залі".

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Так, за його словами, "не голосування або картка не спрацювала" - не є підставою для проведення переголосування.

"Голосування відбулося і не планується жодного переголосування з цього приводу", - наголосив Парубій.

Відповідаючи на запитання, що буде з голосами депутатів, які вимагали переголосування і чи може їх бути дораховано, Парубій зазначив, що такого механізму немає.