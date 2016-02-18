Парубій розвіяв сподівання щодо переголосування за відставку Кабміну
Перший заступник голови Верховної Ради України Андрій Парубій зазначає, що переголосування за питання недовіри уряду не планується.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на запитання щодо можливості перегляду результатів голосування за висловлення недовіри уряду.
"Юридично немає такого механізму. У Верховній Раді відбувається голосування і якщо у когось не спрацювала навіть картка, це не є підставою для переголосування", - сказав Парубій і додав, що депутати повинні бути на робочому місці, а вони "більше на ефірах проводять часу, аніж у сесійній залі".
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Так, за його словами, "не голосування або картка не спрацювала" - не є підставою для проведення переголосування.
"Голосування відбулося і не планується жодного переголосування з цього приводу", - наголосив Парубій.
Відповідаючи на запитання, що буде з голосами депутатів, які вимагали переголосування і чи може їх бути дораховано, Парубій зазначив, що такого механізму немає.