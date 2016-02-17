Нардепи просять переголосування за відставку Кабміну Яценюка

Про це вони написали на своїх сторінках у Facebook.

Луценко вважає, що така ситуація - підстава для Ради переголосувати відставку Кабміну ще раз 17 лютого.

Друзі, нід хелп.Хочу підняти рівень політики. Де можна пройти поліграф, бажано оперативно?;)(Ну приміром, я тиснув зел... Опубликовано Igor Lutsenko 16 февраля 2016 г.

У свою чергу Усов заявив, що сьогодні планує подати до ВР заяву про незарахування його голосу.

"Система Рада взагалі не зафіксувала мій голос. Не просто помилково зарахувала щось інше, а взагалі визначила, що я "не голосував". Хоча я був на своєму робочому місці і натискав зелену кнопку. При свідках", - наголосив нардеп від БПП.

Отже, Кабмін лишається мінімум до осені.Вже вдень стало зрозуміло, що голосів не вистачить. Застосована технологія, що... Опубликовано Костянтином Усовым 16 февраля 2016 г.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада не прийняла резолюцію про недовіру Кабміну і, відповідно, не відправила Арсенія Яценюка у відставку. Результати парламентського голосування з даного питання були – «за»: 194, «проти»: 2, «утрималися»: 12, «не голосували»: 28, - з 236 зареєстрованих депутатів.