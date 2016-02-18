Луценко озвучив ще один спосіб відправити уряд Яценюка у відставку

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко сказав у коментарі журналістам.

“У нас попереду три непленарні тижні, за час яких прем'єр-міністр має визначитися: або він пропонує такий новий склад уряду і таку конкретну програму, яка збере парламентську більшість, — 226 депутатів, або він усвідомить, що цього він особисто зробити не може і складе з себе повноваження”, - сказав Луценко.

За його словами, якщо Яценюк не зробить того чи іншого кроку, то, “очевидно, доведеться повторно ухвалювати рішення про недовіру уже, власне, не уряду, а прем'єр-міністру України”.

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Депутат зауважив, що законодавством Верховній Раді заборонено порушувати питання про відповідальність уряду двічі на одній сесії, але “є ще питання відповідальності прем'єр-міністра”.

“Відставка прем'єр-міністра тягне за собою відставку уряду. Це можна зробити, але я не прихильник цього”, - сказав Луценко.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого Верховна Рада 247-ма голосами визнала роботу уряду незадовільною, але не підтримала постанову про недовіру Кабміну.