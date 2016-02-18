ГПУ не встановила факту стрільби снайперів "Альфи", "Сокола" і УДО по "майданівцях"

Про це сьогодні на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання журналістів, повідомив начальник управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

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За його словами, встановлено, що снайперські або контрснайперські групи з числа бійців «Альфи», «Сокола» та УДО були розміщені на дахах центральних будівель в Києві. «Не встановлено застосування зброї ними. При цьому не знайдено куль (від їхньої зброї) ні в тілах потерпілих, ні в стовпах чи стінах”. - сказав Горбатюк.