ГПУ не встановила факту стрільби снайперів "Альфи", "Сокола" і УДО по "майданівцях"
13:42, 18 лютого 2016Політика
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Слідство Генеральної прокуратури не встановило застосування снайперської зброї снайперськими групами “Альфи”, “Соколу” та Управління держохорони проти активістів Революції Гідності у лютому 2014 року.
REUTERS
Про це сьогодні на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання журналістів, повідомив начальник управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генпрокуратури Сергій Горбатюк.
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За його словами, встановлено, що снайперські або контрснайперські групи з числа бійців «Альфи», «Сокола» та УДО були розміщені на дахах центральних будівель в Києві. «Не встановлено застосування зброї ними. При цьому не знайдено куль (від їхньої зброї) ні в тілах потерпілих, ні в стовпах чи стінах”. - сказав Горбатюк.
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