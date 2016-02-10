До суду направлено справу проти трьох "беркутівців", які підозрюються у розстрілі активістів Майдану – ГПУ
Генпрокуратура України закінчила розслідування і направила до суду кримінальне провадження про розстріл активістів Майдану в лютому 2014 року за обвинуваченням у скоєнні цього злочину двох бійців і заступника командира київського полку спецпідрозділу МВС “Беркут”.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив начальник Управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генпрокуратури Сергій Горбатюк.
“Вчора до суду направлено обвинувальний акт за підозрою трьох бійців київського полку спецпризначення “Беркут”. Це два бійця і заступник командира полку. Цим особам інкримінується розстріл 49 осіб і спричинення вогнепальних поранень 88 особам”, - сказав Горбатюк.
За його словами, ці особи були затримані у березні минулого року і перебувають під вартою.
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Як підкреслив Горбатюк, встановлено, що правоохоронці у лютому 2014 року застосовували проти громадян зброю з порушенням нормативних актів МВС і законів України, що регламентують ці дії. За словами Горбатюка, людей розстрілювали виключно з метою залякати суспільство.
“І тому цим особам інкримінується вчинення терористичного акту. Крім того, їм інкримінується перевищення службових обов'язків, навмисне вбивство, замах на вбивство, перешкоджання проведення мирних мітингів і зборів, викрадення і приховування зброї після вчинення злочину”, - зазначив Горбатюк.
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Він також повідомив, що слідчими органами за вказаними епізодами було проведено близько тисячі експертиз (судово-медичних, судово-хімічних, балістичних, трасологічних тощо), допитано понад 1 тис. свідків, і слідство стверджує, що звинувачення цих осіб у скоєнні злочинів обгрунтоване, й обвинувальний акт має розглядати суд.
Також Горбатюк висловив сподівання, що кримінальне провадження проти вказаних осіб буде об'єднано в одне провадження зі справою інших екс-бійців «Беркута» Павла Аброськіна та Сергія Зінченка, яке вже розглядається у Святошинському райсуді Києва.
“Прокурор буде клопотати, щоб справу об'єднати в одне провадження”, - сказав Горбатюк.
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Як повідомляв УНІАН, фрагменти 23 автоматів, однієї снайперської гвинтівки Драгунова та помпової рушниці “Іж” 12-го калібру, з яких могли розстрілювати активістів Євромайдану, були знайдені у водоймищі в Голосіївському районі Києва.