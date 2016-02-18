Яценюк прокоментував вихід "Самопомочі" з коаліції: "Можу тільки поспівчувати їм"
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк прокоментував вихід фракції "Самопоміч" з коаліції, зазначивши, що потрібно вміти нести політичну відповідальність.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк сказав під час засідання уряду.
"Я можу тільки поспівчувати їм (фракції «Самопоміч»). Треба вміти нести політичну відповідальність. Але ми не дамо країну кинути у вир нестабільності, хаосу, відсутності зовнішньої підтримки, реформ, економічної і політичної дестабілізації", - сказав прем'єр.
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Як повідомляв УНІАН, фракція "Самопоміч" заявила про вихід із парламентської коаліції.
"16 лютого 2016 року український народ став свідком відвертої змови між вищим керівництвом держави з однієї сторони та олігархами і підконтрольними їм силами в парламенті з іншої. Відбулася спроба остаточного цементування влади клептократії та олігархії в Україні. Став очевидним владний союз, до якого увійшли частина фракції БПП, “Народний фронт” та уламки Партії регіонів, що підконтрольні низці олігархів. Такі дії делегітимізували уряд України, є замахом на державний устрій України та остаточно розвалили парламентську коаліцію “Європейська Україна”. Особливо цинічно, що такий союз оформився напередодні річниці розстрілу патріотів на Майдані та трагічних подій під Дебальцево", - йдеться в заяві, оприлюдненій головою фракції Березюком.