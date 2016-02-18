"Самопоміч" заявила про вихід з коаліції

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив голова фракції Олег Березюк.

Він розповів, що таке рішення було прийнято на засіданні Проводу політичної партії "Об'єднання “Самопоміч".

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"16 лютого 2016 року український народ став свідком відвертої змови між вищим керівництвом держави з однієї сторони та олігархами і підконтрольними їм силами в парламенті з іншої. Відбулася спроба остаточного цементування влади клептократії та олігархії в Україні. Став очевидним владний союз, до якого увійшли частина фракції БПП, “Народний фронт” та уламки Партії регіонів, що підконтрольні низці олігархів. Такі дії делегітимізували уряд України, є замахом на державний устрій України та остаточно розвалили парламентську коаліцію “Європейська Україна”. Особливо цинічно, що такий союз оформився напередодні річниці розстрілу патріотів на Майдані та трагічних подій під Дебальцево", - йдеться в заяві, оприлюдненій Березюком.

Враховуючи це, згідно з текстом заяви, "провід партії ухвалив: визнати неможливим подальше перебування “Об'єднання “Самопоміч” у союзі з політичними силами, які стали учасниками олігархічного перевороту у парламенті, та припинити участь у парламентській коаліції. Ініціювати створення платформи для об'єднання експертних та громадських середовищ з метою узгодження спільних позицій щодо Конституції України, економічного розвитку та зростання добробуту”.

Також в цій заяві “Самопоміч” ініціює внесення змін до виборчого законодавства з метою проведення наступних парламентських виборів на основі відкритих виборчих списків. Окрім того, в заяві задекларована готовність підтримувати законопроекти нової парламентської коаліції та президента, що сприятимуть обороноздатності України, європейській інтеграції та зростанню добробуту.

Також у заяві міститься звернення до депутатів — членів БПП та “Народного фронту”, які “вважають для себе неприйнятною участь у цементуванні влади клептократії та олігархії вийти зі своїх фракцій, задекларувати свою позицію та спільно координувати дії для захисту парламентаризму”.

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Крім того, Березюк заявив, що всі члени його фракції підписали звернення до голови парламенту щодо припинення своєї участі в коаліції.

Як повідомляв УНІАН, фракції "Самопомочі" і "Батьківщини" вимагали відставки уряду.

16 лютого Верховна Рада 247-ма голосами визнала роботу уряду незадовільною, але не підтримала постанову про недовіру Кабміну.

17 лютого фракція "Батьківщина" у зв’язку з провальним голосуванням за відставку Кабміну заявила про вихід з парламентської коаліції.