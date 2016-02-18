ВР відмовилася скасувати закон про електронне декларування

Як передає кореспондент УНІАН, за постанову «Про скасування рішення Верховної Ради України від 16.02.2016 про прийняття в цілому, як закону законопроекту № 3755» проголосували лише 100 (при необхідних 226 голосів) народних депутатів.

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Також не підтримали ще одну постанову про скасування цього закону. «За» проголосували лише 109 депутатів.

Народний депутат України Юрій Левченко, автор одного з проектів постанов, зазначив, що рішення прийняте з порушенням вимог Конституції та Регламенту Верховної Ради України, що призводить до порушення прав народних депутатів України як представників українського народу на його опрацювання та внесення відповідних пропозицій.

Він зазначив, зокрема, що під час розгляду даного законопроекту до його тексту було внесено зміни з голосу, з якими народні депутати не мали можливості досконально ознайомитись, а комітети - розглянути ці зміни.

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За його словами, розгляд даного законопроекту проведено без дотримання процедури другого читання, тобто без дотримання 10-денного строку надання народним депутатам законопроекту, без постатейного обговорення законопроекту та поправок до нього, без належним чином оформлення та подання порівняльної таблиці законопроекту та без дотримання спеціальної процедури постатейного голосування законопроекту, що суперечить вимогам статей 116,117, 118, 119, 120 Регламенту Верховної Ради України.