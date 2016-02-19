ГПУ завершила розслідування проти командира роти "Беркута" щодо побиття 18 активістів "Автомайдану"

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, Управлінням спеціальних розслідувань Головного слідчого управління відомства завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно командира оперативної роти № 1 столичного спецпідрозділу міліції «Беркут» за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 1 ст. 365, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 384 Кримінального кодексу України.

Читайте такожЗ'явилося інтерв'ю з нібито вбивцею "беркутівців" на Євромайдані

Підозрюваний обвинувачується у перевищенні влади та незаконному затриманні разом з підпорядкованими йому працівниками 18 активістів руху «Автомайдан» в ніч з 22 на 23 січня 2014 р. на вулицях Щорса та Грушевського у Києві, що супроводжувалося застосуванням до них насильства та пошкодженням їх автомобілів.

Також колишній «беркутівець» обвинувачується в організації службових підроблень рапортів та надання підпорядкованими бійцям спецпідрозділу завідомо неправдивих показань, поєднаних з обвинуваченням активістів у тяжких злочинах, на підставі яких їх було затримано, притягнуто до кримінальної відповідальності за нібито хуліганські дії та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Стороні захисту відкрито доступ до матеріалів досудового розслідування, і після завершення ознайомлення з ними підозрюваного і його адвокатів обвинувальний акт стосовно зазначеної особи буде направлено до суду для розгляду по суті.

Щодо інших співучасників цих злочинів досудове розслідування триває.

Як повідомляв УНІАН, 12 січня у ГПУ поінформували, що повідомлено про підозру чотирьом колишнім бійцям «Беркута» у застосуванні насильства стосовно учасників «Автомайдану» в ніч з 22 на 23 січня 2014 року на вулиці Щорса та Грушевського у столиці.