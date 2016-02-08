Більшість "беркутівців", які розстрілювали Майдан, переховуються у Росії та окупованому Криму — ГПУ

Про це заявив голова управління спецрозслідувань ГПУСергій Горбатюк, передає "Громадське радіо".

"Оперативні дані вказують на те, що більшість із них перебувають на території РФ, і ще кілька - в анексованому Криму", - повідомив слідчий.

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За його словами, правоохоронні органи Російської Федерації не надають інформацію щодо цих "беркутівців".

Також Сергій Горбатюк запевнив, що кожен з членів загону "Беркут" відповідатиме за дії всіх.

Раніше УНІАН повідомляв, що фрагменти 23 автоматів, однієї снайперської гвинтівки Драгунова та помпової рушниці “Іж” 12-го калібру, з яких могли розстрілювати активістів Євромайдану, були знайдені у водоймищі в Голосіївському районі Києва.