У Раді обговорюють кандидатуру Юрія Луценка на посаду генпрокурора

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив народний депутат від "БПП" Мустафа Найєм сьогодні журналістам у кулуарах парламенту.

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"Ця інформація є, ми такі чутки знаємо. Вона обговорюється і в середині фракції, і у парламенті. Сам Юрій Віталійович поки не підтвердив цю інформацію і не спростовував її в тому числі. Але я думаю, якщо його кандидатуру запропонує президент, Верховна Рада повинна її розглянути", - заявив він.

Одночасно Найєм додав, що спочатку необхідно дочекатися офіційного подання про зняття Віктора Шокіна з посади генпрокурора.