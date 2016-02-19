У Раді обговорюють кандидатуру Юрія Луценка на посаду генпрокурора

14:38, 19 лютого 2016
Політика
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У Верховній Раді фракції "Блок Петра Порошенка" обговорюють можливість призначення Юрія Луценка на посаду генерального прокурора України.

Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив народний депутат від "БПП" Мустафа Найєм сьогодні журналістам у кулуарах парламенту.

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"Ця інформація є, ми такі чутки знаємо. Вона обговорюється і в середині фракції, і у парламенті. Сам Юрій Віталійович поки не підтвердив цю інформацію і не спростовував її в тому числі. Але я думаю, якщо його кандидатуру запропонує президент, Верховна Рада повинна її розглянути", - заявив він.

Одночасно Найєм додав, що спочатку необхідно дочекатися офіційного подання про зняття Віктора Шокіна з посади генпрокурора.

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