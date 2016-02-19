У Раді обговорюють кандидатуру Юрія Луценка на посаду генпрокурора
14:38, 19 лютого 2016Політика
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У Верховній Раді фракції "Блок Петра Порошенка" обговорюють можливість призначення Юрія Луценка на посаду генерального прокурора України.
Кандидатуру Луценка пропонують на місце Шокіна / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив народний депутат від "БПП" Мустафа Найєм сьогодні журналістам у кулуарах парламенту.
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"Ця інформація є, ми такі чутки знаємо. Вона обговорюється і в середині фракції, і у парламенті. Сам Юрій Віталійович поки не підтвердив цю інформацію і не спростовував її в тому числі. Але я думаю, якщо його кандидатуру запропонує президент, Верховна Рада повинна її розглянути", - заявив він.
Одночасно Найєм додав, що спочатку необхідно дочекатися офіційного подання про зняття Віктора Шокіна з посади генпрокурора.
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