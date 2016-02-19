УКРОП закликав патріотичні партії об'єднатися на дострокових виборах в Раду

«Досвід двох попередніх парламентських кампаній переконливо доводить: якщо патріотичні сили йдуть на вибори нарізно й створюють ситуацію зайвої політичної боротьби між патріотами, з цього можуть скористатися агенти Кремля або корупціонери у провладних партіях», – зазначається в ухваленій на з’їзді резолюції про майбутні дочасні вибори до Верховної Ради України.

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На думку делегатів з’їзду, наразі в парламенті немає голосів для зміни виборчого законодавства, а тому вибори, найімовірніше, відбуватимуться за чинним законом. Найоптимальнішою формою співпраці вони вбачають систему, за якою патріотичні партії висуватимуть власні окремі партійні списки, а на кожному мажоритарному окрузі буде висунутий єдиний кандидат від цих сил.

Між тим, будь-яке блокування з партіями провладного спрямування та партіями, що виникли на уламках політичних сил режиму Януковича, укропівці вважають неможливим. Адже перші є лідерськими проектами, спрямованими на використання влади для власного збагачення, тоді як другі є засобом для уникнення відповідальності за минулі злочини та схованками для агентів Кремля.

«Ми розуміємо ідеологічну різницю у підходах та конкретних політичних кроках між різними політичними силами патріотичного спрямування. Тому готові запропонувати й публічно обговорити низку принципів, які є безсумнівними для будь-якої патріотичної партії, зафіксувавши їх спільним рішенням у загальній міжпартійній декларації», – запропонували у зверненні до патріотів представники УКРОПу.