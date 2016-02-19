Радник Путіна у лютому двічі приїжджав на Донбас, обговорював відновлення активних боїв – розвідка

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький на брифінгу в Києві.

«Тільки у лютому цього року двічі радник президента Росії Владислав Сурков перебував не окупованих територіях. Основна мета візитів – це доведення рішень Кремля щодо подальшого розвитку ситуації на сході України, інструкцій та вказівок щодо подальших дій на цих територіях», - зазначив він.

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«Саме з візитами вищого державного, військового керівництва РФ на територію окупованих районів пов’язується також і активізація бойових дій російських окупаційних військ. Як правило, в цей період посилюються обстріли, розвідувальна діяльність», - додав Скібіцький.

За його словами, під час останнього візиту Суркова на тимчасово окуповані території активно розглядалося та обговорювалося питання щодо відновлення активних бойових дій. Основною метою таких дій російських окупаційних військ вважається вихід на адміністративні кордони «Луганської та Донецької республік».

«Крім того, під час візиту Суркова активно обговорювалось питання щодо залучення структур ФСБ Росії для дестабілізації ситуації на українських територіях, насамперед у Харківській, Запорізькій областях та інших територій нашої держави», - зауважив розвідник.