Порошенко і Байден обговорили подальший тиск на Росію для імплементації Мінських угод

Про це повідомляє прес-служба глави української держави.

"Віце-президент Байден вшанував пам’ять Героїв Небесної Сотні, і відзначив надзвичайну роль Революції Гідності в історії незалежної України. Він також привітав прогрес, якого досягла Україна у співпраці з МВФ та ЄС завдяки останнім голосуванням у Верховній Раді", - йдеться в повідомленні.

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Співрозмовники також скоординували дії щодо подальшого тиску на Росію для імплементації Мінських угод та відновлення територіальної цілісності України.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко позитивно оцінив домовленості, досягнуті між Євросоюзом та Великою Британією щодо нових умов членства Об'єднаного Королівства, назвавши цю подію "уроком компромісу".