Порошенко назвав "уроком компромісу" досягнення домовленостей між ЄС та Великобританією
01:11, 20 лютого 2016Політика
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Президент України Петро Порошенко позитивно оцінив домовленості, досягнуті між Євросоюзом та Великою Британією щодо нових умов членства Об'єднаного Королівства.
Порошенко оцінив досягнення домовленості між ЄС та Британією / Фото УНІАН
Про це голова держави повідомив на своїй сторінці в Twitter.
"Обнадійливі новини з Брюсселя. Угода про новий формат відносин Британія-ЄС - урок культури компромісу заради спільного майбутнього", - йдеться в повідомленні.
Обнадійливі новини з Брюсселя. Угода про новий формат відносин Британія-ЄС - урок культури компромісу заради спільного майбутнього.— Петро Порошенко (@poroshenko) February 19, 2016
Як повідомляв УНІАН, країни-члени Європейського Союзу та Великобританія досягли домовленостей щодо подальшого перебування Об'єднаного Королівства у складі Співтовариства.
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