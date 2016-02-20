Порошенко назвав "уроком компромісу" досягнення домовленостей між ЄС та Великобританією

Про це голова держави повідомив на своїй сторінці в Twitter.

"Обнадійливі новини з Брюсселя. Угода про новий формат відносин Британія-ЄС - урок культури компромісу заради спільного майбутнього", - йдеться в повідомленні.

Обнадійливі новини з Брюсселя. Угода про новий формат відносин Британія-ЄС - урок культури компромісу заради спільного майбутнього. — Петро Порошенко (@poroshenko) February 19, 2016

Як повідомляв УНІАН, країни-члени Європейського Союзу та Великобританія досягли домовленостей щодо подальшого перебування Об'єднаного Королівства у складі Співтовариства.