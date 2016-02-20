Порошенко назвав "уроком компромісу" досягнення домовленостей між ЄС та Великобританією

01:11, 20 лютого 2016
Політика
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Президент України Петро Порошенко позитивно оцінив домовленості, досягнуті між Євросоюзом та Великою Британією щодо нових умов членства Об'єднаного Королівства.

Фото УНІАН

Про це голова держави повідомив на своїй сторінці в Twitter.

"Обнадійливі новини з Брюсселя. Угода про новий формат відносин Британія-ЄС - урок культури компромісу заради спільного майбутнього", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, країни-члени Європейського Союзу та Великобританія досягли домовленостей щодо подальшого перебування Об'єднаного Королівства у складі Співтовариства. 

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