ЦВК оприлюднила перелік 27 партій, які братимуть участь у місцевих виборах 27 березня

Як повідомили УНІАН у відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату Центрвиборчкому, відповіне рішення ухвалено на черговому засіданні Центральної виборчої комісії, яке провів голова комісії Михайло Охендовський.

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У повідомленні зазначається, що відповідно до Закону України "Про місцеві вибори" Центральна виборча комісія не пізніш як за 34 дні до дня голосування оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті перелік політичних партій, якими прийнято рішення про участь їхніх місцевих організацій у відповідних місцевих виборах.

Також повідомляється, що з урахуванням двох ухвал Окружного адміністративного суду міста Києва, Комісія зазначила, що в установлений законом строк – не пізніш як за 35 днів до дня голосування на позачергових виборах Криворізького міського голови, а також перших виборах депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів, старост сіл 27 березня, тобто до 20 лютого включно, до ЦВК надійшли документи щодо участі у відповідних місцевих виборах від 27 політичних партій.

За результатами розгляду відповідних документів Комісія прийняла рішення включити відомості про 27 політичних партій до переліку політичних партій, якими прийнято рішення про участь їхніх місцевих організацій у місцевих виборах 27 березня. Перелік цих політсил оприлюднено на офіційному веб-сайті ЦВК.