Охендовський зізнався, що в Україні можна "купити" місцеву виборчу комісію

Про це він сказав в ефірі 5 каналу.

На запитання, чи можна в Україні "купити" місцеву виборчу комісію, він відповів: "Так, однозначно!".

На запитання, чи можна купити члена Центральної виборчої комісії, Охендовський відповів тільки за себе: "Можу відповідати тільки щодо себе. Щодо себе - ні, щодо інших колег - думаю, треба ставити питання кожному окремо".

Читайте такожЦВК вважає законним оголошення Вілкула мером Кривого Рогу

Як повідомляв УНІАН, спікер Верховної Ради Володимир Гройсман зазначає, що питання оновлення складу Центральної виборчої комісії може бути вирішене в грудні. За його словами, питання про звільнення голови ЦВК Михайла Охендовського буде остаточно вирішене у першій-другій декаді грудня.