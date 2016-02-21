Польський канал показав пропагандистський фільм "Маски революції" про Євромайдан

Як передає Польське радіо, у стрічці, автором якої є французький журналіст Пол Морейра, події на київському Євромайдані показуються як бунт радикалів-націоналістів; фільм сповнений алюзіями на провідну роль США в українських подіях дворічної давнини, натякає, що російська анексія Криму мала підстави та була закономірною.

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У коментарі Українській службі Польського радіо журналіст польського журналу Newsweek Міхал Кацевич, який багато років висвітлює події в Україні, заявив, що показ картини «Маски революції» у Польщі без відповідного обумовлення, що це за стрічка, є скандалом, оскільки фільм брехливий, у ньому використані класичні маніпулятивні техніки.

Польський журналіст підкреслив, що представлення подій в Україні саме таким чином є особливо загрозливим для Польщі.

«Більшість поляків детально не знає про ті події, а, зважаючи на нашу вразливість до теми українського націоналізму, фільм може зміцнити в поляках відчуття страху та загрози, що нібито йдуть з боку нової України», - зауважив Кацевич.

Нагадаємо, фільм «Маски революції» вперше був показаний в ефірі французького телеканалу Canal+ на початку лютого. Проти показу фільму протестували українська громадськість та Посольство України у Парижі. У заяві посольства говорилося, що «Маски революції» - це документальний фільм, знятий у стилі теорії змови та російської пропаганди, дезінформує європейців про подій в Україні взимку 2013-2014 рр. та є неповагою до людей, які загинули в ім’я демократичного майбутнього своєї країни.