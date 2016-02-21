За два роки з часу Євромайдану Україна стала справді незалежною державою – прем’єр

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, про це він заявив у «10 хвилинах з прем’єр-міністром».

Він зазначив, що в кожній українській сім'ї обговорюються питання: що змінилося за два роки; навіщо був Майдан; чи дійсно ми досягли того, чого хотіли?

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«Буду з вами відвертий. Звичайно, що ми не досягнули всього того, чого хотіли і на що сподівався український народ. І тут є частина моєї провини, яку я визнаю», - сказав Яценюк.

При цьому він закликав громадян вдуматися, які фундаментальні зміни пройшли в Україні за останніх два роки.

«Україна стала насправді незалежною державою. Раніше ми були фактично під зовнішнім управлінням Російської Федерації. Сьогодні Україна – це незалежна і суверенна країна. Сьогодні Україна – це держава, яка бореться проти російської військової агресії. Сьогодні Україна – це країна вільних громадян, громадян, які перемогли на Революції Гідності. Сьогодні Україна – це гідна держава», - наголосив він.

«Ми не залежимо від Росії ні по газу, ні по економіці, ні по політиці», - додав Яценюк.

Разом з тим, за його словами, українським політикам не вистачає зрілості.

«Чесність, прозорість і гідність – це те, що потрібно в цілому для української політичної системи», - підкреслив прем’єр-міністр.

Крім того, він запевнив, що уряду вдалося зруйнувати систему узурпації влади, «де тільки один, його сім'я і оточення управляли всім». Нова влада розпочала децентралізацію.

Також Яценюк нагадав, що замість міліції радянського зразка в Україні створено поліцію, а також нову армію, якої фактично не існувало.

«Україна, яка раніше в світових засобах масової інформації була як частина колишнього Радянського Союзу, сьогодні для всього цивілізованого світу стала незалежна і суверенна держава, європейська держава, яку ми разом спільно будуємо», - підкреслив Яценюк.