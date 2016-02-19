Яценюк перед голосуванням за відставку його Кабміну тричі їздив до Адміністрації президента - ЗМІ (фото, відео)

Про це стало відомо із розслідування журналістів програми "Схеми".

Зазначається, що перший раз Яценюк прибув на засідання фракції БПП, хоча у той час його чекали в "Народному фронті".

Одразу після вечірніх відвідин Адміністрації президента прем’єр-міністр знову повернувся до свого робочого кабінету в Кабмін, де зустрівся з депутатами, які на нього чекали.

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Але спілкувався з ними прем’єр недовго – уже близько десятої вечора, через годину після візиту до президента Арсеній Яценюк знову повертається до Петра Порошенка. Тоді, коли уже депутатів від "БПП" не було.

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"Разом із Тимошенко та Ігорем Кононенком через чорний вхід Адміністрації президента вдруге за вечір виїжджає авто прем'єр-міністра Арсенія Яценюка", - розповідають журналісти.

Крім того, автомобіль прем’єра із супроводом приїжджав тієї ночі ще один раз, вже втретє, близько першої ночі.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого парламент визнав роботу уряду незадовільною, але недовіру Кабміну не підтримав. Зокрема, "за" висловлення недовіри Кабінету міністрів проголосували лише 194 депутати при необхідних 226.