Безсмертний про переговори щодо Донбасу: вони перебувають "нижче ватерлінії"

Про це розповів представник України в Тристоронній контактній групи в Мінську Роман Безсмертний, передає "Апостроф".

За його словами, в таких умовах неможливо говорити про якийсь прогрес у виконанні Мінських угод. Про вибори на неконтрольованій території також говорити рано, поки там не встановлений мир.

"Ми перебуваємо не на нульовій позначці, а нижче неї. До "нульової відмітки" я називаю реалізацію компоненту з безпеки і звільнення заручників. Зараз ці умови не виконані, а отже, ми перебуваємо нижче ватерлінії", - наголосив Безсмертний.

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Раніше сьогодні Безсмертний прокоментував позицію терористів у рамках політичного діалогу з Мінських угод. Так, бойовики наполягають на амністії, проведенні виборів, повному контролі за так званою "народною міліцією", а також відповідною територією.