Представник України у контактній групі розповів про вплив Кремля на позицію бойовиків щодо переговорів

Так представник України в Тристоронній контактній групі в Мінську Роман Безсмертний прокоментував позицію терористів у рамках політичного діалогу з Мінських угод, передає "Апостроф".

"Фактично на сьогодні вони сформували квазідержаву. А процес, про який ви говорите, це легітимізація. Якби їм вдалося домогтися вирішення питання зовнішнього спостереження, вони б без участі України провели власні вибори", - зазначив він.

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Крім того, Безсмертний розповів, що ватажки самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" не приймають будь-яких політичних рішень без вказівки Кремля, а також фактично не беруть участь у переговорному процесі щодо врегулювання ситуації на сході України.

"Все, що робиться цими людьми, за змістом, способом і часом відбувається так, як їм сказали в Кремлі", - говорить він.

Раніше Безсмертний заявляв, що переговори контактної групи в Мінську постійно заходять у глухий кут, оскільки наші опоненти буквально насміхаються, що в Україні немає уряду, а політики зайнялися черговою боротьбою.