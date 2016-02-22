У ГПУ оцінили шанси на реанімацію провалених Шокіним реформ у відомстві

Перший етап реформи прокуратури – спроба набрати нових людей у місцеві прокурори, також зазнала краху, йдеться у розслідуванні "Української правди".

При цьому подальша доля і швидкість реформи прокуратури багато в чому буде залежати від того, хто стане генеральним прокурором, заявляє заступник генпрокурора Давид Сакварелідзе.

Крім того, згідно із законом про прокуратуру, у квітні 2016 року повинна запрацювати Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія (КДК). Але при тій імітації кадрових змін, які відбулися в Генпрокуратурі, такий орган навряд чи стане ефективним і незалежним, йдеться у розслідуванні видання.

"Все зацементовано таким чином, що прокурорське самоврядування їм вже не страшне", – сумно констатує Віталій Касько.

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Єдиний шанс відіграти ситуацію з реформою, на його думку, може полягати в тому, щоб запросити до КДК прокурорів з ЄС, Канади та США. Така ідея вже обговорювалася з міжнародними донорами.

"Ця комісія буде незалежною, і зможе еволюційним шляхом протягом трьох років очистити систему", – вважає Касько.

Сам він прекрасно розуміє ступінь і причини впливу президента на реформу прокуратури. Очевидно, що поки Порошенко не захоче провести "чистку" в прокуратурі, навряд чи вона відбудеться.

Касько вважає, що навіть зі старих прокурорів необхідно було створювати самоврядування, поки не вишукалася нова вертикаль Шокіна.

"Система така, що хто сидить у середині павутини, не має значення, треба зруйнувати саму павутину", – говорить Віталій Касько.

Генпрокурор Шокін, за його словами, свідомо провалив реформу і легалізував старі кадри.

Нагадаємо, 19 лютого заява генерального прокурора України Віктора Шокіна про відставку надійшла до Адміністрації президента. У той же день президент України Петро Порошенко вніс пропозицію щодо надання згоди Верховної Ради України на звільнення Віктора Шокіна з посади генерального прокурора України.