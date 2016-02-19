Заява Шокіна про відставку надійшла до Адміністрації президента
09:46, 19 лютого 2016Політика
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Заява генерального прокурора України Віктора Шокіна про відставку надійшла до Адміністрації президента.
Заява Шокіна надійшла до АП / Фото УНІАН
Про це повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко у своєму Twitter.
"Генеральний прокурор Віктор Шокін написав заяву про звільнення. Вона сьогодні надійшла до Адміністрації президента. Сам бачив", - зазначив речник.
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Водночас в Управлінні зв'язків з громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури наголосили, що не мають будь-якої офіційної інформації про написання Шокіним рапорту про відставку.
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