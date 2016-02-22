У ГПУ знайшли непрямі докази того, що команду на розгін Майдану віддав Янукович
Виходячи з низки непрямих доказів, рішення про розгін активістів Майдану приймалося колишнім президентом Януковичем.
Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповів начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк.
Він зазначив, що непрямі докази - це телефонія, зустрічі, переміщення.
При цьому Горбатюк розповів, що дуже складно робити категоричні висновки без допиту осіб з оточення колишнього президента.
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Що стосується тих, хто віддавав наказ стріляти, начальник управління спецрозслідувань ГПУ зазначив, що зараз повідомлено про підозру командиру полку Кусюку, начальнику київської міліції Мазану, заступнику з громадської безпеки Федчуку, а також міністру Захарченку.
Раніше Горбатюк заявляв, що в лютому 2014 року тодішня влада не робила жодних кроків для мирного врегулювання ситуації і розробила план розгону Майдану, який не виключав вбивства.