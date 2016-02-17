У лютому 2014 року тодішня влада розробила план розгону Майдану, який не виключав убивства - ГПУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник начальника Головного слідчого управління, начальник Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк сьогодні на брифінгу в Києві.

«Наприкінці лютого 2014 року владні органи, правоохоронні органи не тільки не робили кроків щодо мирного врегулювання, а розробили план стосовно того, щоб припинити протестні акції. При цьому цей план не виключав вчинення будь-яких злочинів, в тому числі і застосування максимального насильства, і вбивств», - заявив він.

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За результатами слідства встановлено, що події як вранці 18 лютого щодо «мирного наступу», так і події, які відбувались щодо штурму Майдану ввечері, пов’язані між собою єдиним планом.

«Представники влади розробили наступний план: для протидії цим протестним акціям було залучено велику кількість правоохоронців та узгоджено їхню спільну діяльність з «тітушками», яких також озброїли. Вони спільно мали вчиняти насильницькі дії щодо протестувальників. При цьому в злочинний спосіб представникам правоохоронних органів, зокрема «Беркуту» та внутрішнім військам, були роздані мисливські набої, які категорично заборонені до використання у правоохоронних органів», - додав Горбатюк.

За його словами, правоохоронці мали спровокувати протестувальників до дій, щоб ті були змушені захищати своє життя та здоров’я.

«Це стане підставою для оголошення наступної «антитерористичної операції», яка після цього буде проведена і за результатами якої мали б бути остаточно розігнані акції протесту, які перебували на Майдані», - зазначив Горбатюк.