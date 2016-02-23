Україна залишається найкорумпованішою країною в Європі – експерт

Про це в ефірі "5 каналу" заявив експерт громадської організації "Центр протидії корупції" Сергій Гула.

"За останніми даними, якщо я не помиляюсь, 134 місце. Ми маємо певний прогрес. Якщо попереднього року ми були на 142 місці, то зараз у нас 134 місце. Можемо говорити про прогрес. Хоча інші політики говорять про те, що кількість країн, які брали участь у дослідженні, зменшилася, тому насправді, якщо глобально подивитися, Україна мала лише один прогрес, один бал і тому ми знов залишаємося найбільш корумпованою країною", - заявив експерт.

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За словами Гули, найприкріше є те, що Росія, Молдова та Білорусь опинилися вище у рейтингу, ніж Україна.

"І що найприкріше, наприклад, такі країни, як Росія, Молдова, Білорусь - вони вище в рейтингу, ніж стоїть Україна. І в принципі цей рейтинг серйозної потужної організації "Transparency International" дійсно як один із чинників оцінки діяльності цієї влади щодо реального подолання корупції", – наголосив Гула.

Нагадаємо, Україна опинилася на 130 місці у рейтингу сприйняття корупції. На сьогодні індекс CPI країни складає 27 балів зі 100 можливих, що лише на 1 бал більше, ніж минулого року. Минулого року країна була на 142-му місці зі 175 позицій.

Здійснити незначне зростання індексу Україні вдалося завдяки збільшенню суспільного осуду корупціонерів, створенню антикорупційних органів та появі руху викривачів корупції.