Україна опинилася на 130 місці у рейтингу сприйняття корупції, Росія - на 119-му (інфографіка)

На сьогодні індекс CPI країни складає 27 балів зі 100 можливих, що лише на 1 бал більше, ніж минулого року, йдеться на сайті Transparency International.

У всесвітньому рейтингу Україна посідає 130 місце зі 168 позицій. Минулого року країна була на 142-му місці зі 175 позицій.

Здійснити незначне зростання індексу Україні вдалося завдяки збільшенню суспільного осуду корупціонерів, створенню антикорупційних органів та появі руху викривачів корупції.

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"Влада дійсно зробила низку позитивних кроків у бік створення законодавства щодо важливих антикорупційних органів, але зволікає із його імплементацією. Окремим болючим питанням залишається намагання представників влади особисто контролювати обрання керівництва цих органів", - йдеться у повідомленні.

Трійкою лідерів у найвідомішому світовому антикорупційному рейтингу CPI 2015 року є Данія, Фінляндія та Швеція із 91, 90 і 89 балами відповідно. Найкорупційнішими країнами світу є Північна Корея та Сомалі із 8 балами. "Колегами" України за ганебним антикорупційним індексом 27 балів є Іран, Камерун, Непал, Нікарагуа і Парагвай.

Російська Федерація у цьому рейтингу посіла 119 місце.