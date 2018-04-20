Чим займатимуться колишні (продовження)

Віктор Мусяіка (“Вперед, Україно!”) гратиме у шахи з комп’ютером

Наша партія не піде на політичне дно. Ми займатимемося партійною розбудовою, бо, як на мене, суспільство дуже швидко відчує дефіцит професійних кадрів. Політичне затемнення мине, й повернеться попит на досвідчених фахівців.

Особисто я – професор, викладач Києво-Могилянки, тож без роботи не залишуся. Я протягом кількох років щотижня їжджу на Петрівку, купую книжки - з юриспруденції, економіки, управління, але все не маю часу їх читати. Тож зараз засяду за читання. Крім того, підтягну свій “шаховий “рівень”. Узагалі-то, я КМС в шахах, але останні два роки шахові чемпіонати в парламенті не проводилися, тож я не мав стимулу займатися цим спортом. А зараз маю час і натхнення для цього. У мене є кілька наборів шахів -бурштинові, куплені в Прибалтиці, гросмейстерські. А ще я полюбив змагатися з комп’ютером. На жаль, він мене обігрує, та незабаром я його наздожену.

Володимир Бондаренко (ПОРА-ПРП) збиратиме гриби в Карпатах

Я не дуже сумую за тим, що не потрапив у парламент. У нашої політичної сили є чимала фракція в Київраді, ця робота мені не чужа, тож у політичній сфері я себе реалізую. Але, зізнаюся, хотів би відпочити, я керував міським штабом Віктора Ющенка у 2002 році, потім активно працював під час президентської кампанії, тепер на цих виборах. Вибори це завжди бруд...

За цей час у мене народилося кілька онуків. І тільки тепер я знайшов час зазирнути їм у вічі й зрозумів, що в такий спосіб я також пізнаю світ. Я – президент федерації з класичного веслування, до речі, я сам створив більш як сорок клубів веслування та парашутного спорту. Класичним веслуванням я займатися не буду, це серйозний спорт, але походити на човні - залюбки. Завдяки цьому захопленню я добре знаю проблему столичних та приміських заток, і зроблю все, аби зберегти їх для спорту та відпочинку.

А пізніше планую поїхати до Карпат - збирати гриби.

Юрій Костенко (УНП) підкорятиме Гімалаї

Очолювана мною партія готуватиметься до наступних виборів. Спочатку ми проаналізуємо причини поразки, проведемо реформи, створимо план роботи й почнемо працювати. Партійна конкуренція зростатиме, а на правому фланзі я бачу поки що тільки одну політичну силу – нашу. У мене в наступні чотири роки є два напрямки роботи. Перший – створення концепції державотворення, бо наша концепція 1992 року не була розрахована на кланову систему, яка склалася в Україні, тож ми маємо вдосконалити й модернізувати її. Крім того, ми маємо створити програму розвитку держави та економіки, починаючи від сільського господарства, закінчуючи енергетикою. Я також хотів би вивчити досвід партійного розвитку польської Правиці - правої партії, яка після своєї попередньої поразки переживає розквіт. Ще планую перечитати книжку “Україна козацька держава”, це фоліант, що важить кілограмів п’ятнадцять, який містить усю історію України з аналізом помилок.

І як завзятий альпініст збираюся цього року побувати в Гімалаях.

Маша Міщенко