Штайнмаєр готується до компромісів на зустрічі "нормандської четвірки" у Парижі

Як передає кореспондент УНІАН, про це Штайнмаєр сказав у Києві на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Павлом Клімкіним і міністром закордонних справ Франції Жаном-Марком Еро.

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Глава МЗС Німеччини висловив переконання, що в ході зустрічі міністрів закордонних справ країн "нормандської четвірки" 3 березня у Парижі будуть досягнуті рішучі кроки у Мінському процесі.

Як зазначив Штайнмаєр, йтиметься про досягнення прогресу у сфері безпеки на сході України.

"Ми не можемо погодитися з тим, що порушується перемир'я на Донбасі... Я думаю, що під час нашої зустрічі у Парижі ми будемо досягати певних необхідних компромісів, і ми домовимося щодо спільної позиції і зможемо подолати усі рови, які нас ще розділяють", - наголосив Штайнмаєр.