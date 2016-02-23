МЗС про російське бачення виконання "Мінська": вони хочуть інтегрувати в Україну Донбас для дестабілізації

Як передає кореспондент УНІАН, про це Клімкін сказав на спільній прес-конференції з міністрами закордонних справ Франції і Німеччини Жаном-Марком Еро і Франком-Вальтером Штайнмайєром.

"Якщо ми будемо послідовно виконувати "Мінськ" так, як він написаний чорним по білому, то у нас є перспектива для Донбасу, і ми вірні "Мінську", але не російському баченню щодо спроби інтегрувати в Україну Донбас, який буде перебувати під квазіросійським впливом і який буде інтегруватися для дестабілізації всієї України", - наголосив Клімкін.

Глава українського зовнішньополітичного відомства заявив, що українське бачення виконання Мінських угод полягає в тому, що це шлях від деескалації до стабілізації ситуації на Донбасі.

За словами Клімкіна, йдеться про "повернення українського Донбасу до нормального життя, до повернення українського Донбасу в українське правове поле".

"Для цього нам потрібно в першу чергу досягти реальної безпеки, а реальна безпека, вона можлива, тільки якщо в нас на Донбасі не буде російських регулярних військ, нескінченної кількості найманців, якщо на Донбас перестане потрапляти зброя, боєприпаси і все, що Росія намагається всі ці місяці постачати на Донбас", - заявив Клімкін.

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Також він зазначив, що конституційні зміни не повинні легітимізувати на Донбасі тих, хто прийшов до влади унаслідок фейкових виборів.

За його словами, конституційні зміни - це частина Мінських домовленостей, логіка яких полягає в тому, щоб показати всім жителям Донбасу, що у них є шанс організувати своє життя таким чином, щоб мати можливість визначати, як і що робити в сфері місцевого самоврядування.

Клімкін вважає це "важливим сигналом", оскільки люди на Донбасі протягом двох років перебувають під впливом "шаленої російської пропаганди".

"Ми повинні дати цей сигнал, оскільки йдеться не тільки про території Донбасу, а в першу чергу – про українських громадян там. Але конституційні зміни не повинні легітимізувати тих, хто зараз перебуває там при владі і хто прийшов до влади в результаті фейкових виборів. Саме така логіка конституційних змін є важливою в рамках Мінського процесу", - сказав міністр закордонних справ України.