Родичам Сенцова і Кольченка досі невідомо, до яких колоній їх відправили - адвокат

Адвокатам і родичам засуджених у Росії кримчан Олега Сенцова і Олександра Кольченка досі точно невідомо, до яких колоній їх відправили.

Про це в коментарі для Крим.Реалії повідомив адвокат Сенцова Дмитро Дінзе.

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«Було названо два місця стосовно Сенцова. Це Іркутська область і Якутія. Відносно Кольченка – Челябінська область. Куди вони приїдуть насправді, поки невідомо. Ця інформація для службового користування, фактично зберігає таємницю управління Федеральної служби виправлення покарань», – сказав адвокат.

За словами Дінзе, про місцеперебування Сенцова і Кольченка стане відомо, тільки коли вони прибудуть в колонію і зможуть зателефонувати або написати листа. Адвокат уточнив, що етапування може тривати до трьох місяців.

Український режисер Олег Сенцов і активіст Олександр Кольченко були етаповані з ростовського СІЗО 4 лютого. Раніше сестра Сенцова Наталія Кочнєва повідомила, що її брата епатують в Якутію, а Кольченка – в Челябінську область

Вони були засуджені Північно-Кавказьким військовим окружним судом до 20 і 10 років позбавлення волі 25 серпня 2015 року. Їм були висунуті звинувачення в підготовці підриву пам'ятника Леніна в Сімферополі, а також у підпалі офісів «Русской общины Крыма» і «Единой России». Обидва українця визнані правозахисним рухом «Меморіал» політв'язнями.

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24 листопада 2015 року Верховний суд Росії залишив без зміни вироки Сенцову і Кольченку.

Ще один фігурант справи – Геннадій Афанасьєв, якого засудили на сім років позбавлення волі і відправили до колонії в Сиктивкарі в Республіці Комі, намагається в судовому порядку оскаржити відправлення його так далеко від дому.