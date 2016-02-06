Українські в'язні Кремля: Сенцова відправили до Іркутська, Кольченка - до Челябінська

Українського режисера Олега Сенцова відправили по етапу до Іркутська. Там режисер повинен відбувати покарання. Про це на своїй сторінці у Facebook написала сестра режисера Наталія Каплан.

«Почався етап. Олега Сенцова везуть до Іркутська, Сашу Кольченка до Челябінська», - написала вона.

Як повідомляв УНІАН, українського режисера Сенцова і активіста Кольченка затримали співробітники ФСБ в Криму навесні 2014 року. Їх етапували до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Обидва вину не визнали.

25 серпня цього року суд у Ростові-на-Дону виніс вирок Сенцову і Кольченку, засудивши їх до 20 і 10 років ув'язнення в колонії суворого режиму відповідно.

Верховний суд Росії залишив без зміни рішення суду першої інстанції щодо українських громадян - режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка.

У Росії правозахисний центр «Меморіал» назвав Сенцова і Кольченка політв'язнями.