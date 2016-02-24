Суд призначив командирам 53-ї бригади 5 діб арешту через скандал з полігоном "Широкий лан"

Як повідомила прес-служба військової прокуратури Південного регіону України, суд виніс дане рішення сьогодні.

На розгляді в суді знаходяться ще 8 протоколів про адміністративні правопорушення, вчинені командирами різного рівня – від батальйонної ланки до заступників командувача оперативного командування «Схід».

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Раніше військовослужбовці 53-ї окремої механізованої бригади скаржились на незадовільні соціально-побутові умови на полігоні «Широкий Лан».

«За втручання військової прокуратури побут бійців у польовому таборі покращили. Зокрема, для них організували миття в лазні, триразове гаряче харчування та ін.

Крім того, були застосовані заходи прокурорського реагування, а саме, складені протоколи про вчинення адміністративних правопорушень за ст. 172-15 КУпАП стосовно командирів, які безпосередньо відповідали за переміщення та облаштування особового складу на полігоні», - поінформували у прокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, бійців 53-ї окремої механізованої бригади, які перебувають на полігоні «Широкий лан», 8 лютого вирушили пішки до Миколаєва, щоб поскаржитися військовому прокурору на умови проходження служби.

Військовослужбовці заявили, що сплять у дірявих наметах, практично на снігу, їм ніде помитися, з їжі у наявності тільки сухі пайки.

9 лютого військовий прокурор Миколаївського гарнізону Олександр Кит повідомив про початок перевірки умов, в яких перебувають бійці 53-ї бригади на полігоні «Широкий лан».

18 лютого заступник генерального прокурора, головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що офіцери, які винуваті у неналежному забезпеченні побутових умов на полігоні “Широкий лан”, можуть понести адміністративне покарання у вигляді арешту на гауптвахті.