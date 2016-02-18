Офіцерам, які не забезпечили нормальні умови на "Широкому лані", загрожує гауптвахта - Матіос

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

“На сьогоднішній день до суду направлено 8 адміністративних протоколів про адміністративний арешт і відправлення на гауптвахту 8 старших офіцерів Збройних Сил України, починаючи від заступника командира батальйону і до заступників командування “Схід”, - сказав Матіос.

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Також він додав, що справа розглядатиметься на відкритому судовому засіданні у Миколаївському районному суді Миколаївської області. Слухання у суді розпочнеться 23 лютого.

“Слухання будуть відкритими, і нехай суспільство подивиться в очі командирам, які і воювали, але які не подбали про своїх побратимів і примусили їх жити по коліна в багнюці внаслідок свого недбалого до них ставлення”, - сказав Матіос.

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Як повідомляв УНІАН, бійців 53-ї окремої механізованої бригади, які перебувають на полігоні «Широкий лан», вдень 8 лютого вирушили пішки до Миколаєва, щоб поскаржитися військовому прокурору на умови проходження служби.

Військовослужбовці заявили, що сплять у дірявих наметах, практично на снігу, їм ніде помитися, з їжі у наявності тільки сухий пайок.

9 лютого військовий прокурор Миколаївського гарнізону Олександр Кит заявив, що розпочато перевірку умов, в яких перебувають бійці 53-ї бригади на полігоні «Широкий лан».