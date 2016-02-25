Порошенко підписав протягнутий Гройсманом скандальний закон про "партійну диктатуру"

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради України.

Нагадаємо, 16 лютого Рада після відмови прийняти закон, який дозволить партіям виключати кандидатів у нардепи зі свого списку після проведення виборів, повернулася до розгляду документа і прийняла його.

Спікер ВР Гройсман для забезпечення результативного голосування ставив це питання на розгляд в тому чи іншому вигляді кілька десятків разів протягом декількох місяців, проте знайти достатню кількість голосів досі ніяк не вдавалося.

Законом встановлено, що партія може виключити зі свого списку будь-якого кандидата в депутати, який за підсумками виборів вважається необраним в будь-який час після дня виборів до прийняття рішення ЦВК про визнання його обраним.

Також передбачається, що дія цього закону поширюється на виборчі списки кандидатів у нардепи від партій, які брали участь в виборах 26 жовтня 2014.

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Відповідний законопроект №3700 є спільною ініціативою голови фракції "БПП" Луценка, голови фракції "Народний фронт" Бурбака, голови фракції "Батьківщина" Тимошенко, голови фракції Радикальної партії Ляшка, голови фракції "Самопоміч" Березюка і депутата з РПЛ Олега Купрієнка.

Водночас громадянська мережа «ОПОРА» наголосила, що зміни до Закону «Про вибори народних депутатів України» грубо порушують виборчі конституційні права громадян.

Експерти звертають увагу на те, що закон запроваджує можливість виключення кандидатів у народні депутати із виборчих списків вже після оголошення результатів голосування на підставі рішення з’їзду партії.

«У разі набуття чинності цим законом з’їзди партій зможуть змінювати черговість набуття мандатів кандидатів, включених до виборчих списків парламентських політичних сил. Водночас законодавець не визначив підстав для прийняття рішення з’їздом партії про виключення кандидата із виборчого списку після оголошення результатів голосування», - вважають автори заяви.

За їхніми словами, також закон не містить процедур прийняття з’їздом партії відповідного рішення.

В «ОПОРІ» вважають, що закон про виключення кандидатів з виборчих списків поставив партійні інтереси вище за політичні права громадян, оскільки можливість відкликання кандидатів зі списку після голосування порушує їхнє право бути обраними, а виборців, які голосували за весь список в цілому, обирати своїх представників.

«Перегляд виборчого списку після оголошення результатів голосування змінює зміст волевиявлення виборців», - застерігають в «ОПОРІ».

Як повідомляв УНІАН, за словами депутата від БПП Сергія Лещенка, основною причиною наполягання влади на цьому законі є бажання виключити з виборчого списку БПП Андрія Богдана – адвоката Геннадія Корбана. Наразі Богдан є черговим кандидатом на потрапляння до парламенту, що не дає жодному депутату покинути фракцію БПП, наприклад, для переходу в уряд.

Тепер цей закон дозволить Блоку Порошенка виключити Богдана зі списку.