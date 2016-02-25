МЗС Литви: Проводити вибори на окупованому Донбасі не можна без присутності України
Міністр закордонних справ Литовської Республіки Лінас Лінкявичус констатує, що проводити вибори на окупованому Донбасі не можна, поки там немає жодної присутності України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам у Вільнюсі.
Говорячи про можливі вибори на окупованій частині Донбасу, Лінкявичус нагадав, що вони повинні проводитися за українськими законами. "Як можна проводити вибори, якщо там навіть немає жодної ознаки присутності України. В жодному разі. Я не кажу вже про спостерігачів, дії ЗМІ, які повинні бути, або про політичні партії. Так що не розумію, як вони можуть відбутися в таких умовах", - заявив Лінкявичус.
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"По-моєму, якщо не буде прогресу в плані безпеки, то говорити про якісь інші виконання Мінських домовленостей було б неправильно", - сказав Лінкявичус.
При цьому він наголосив, що необхідно говорити ще про один чинник, про який менше згадують.
"Доки Росія не вважатиме себе стороною в конфлікті, як ми знаємо, Росія ж офіційно "не бере" участі у цьому конфлікті, а просто "спостерігає"... Так що доки буде такий підхід, думати про прогрес у плані безпеки - було б наївно", - сказав міністр.