МЗС Литви: Проводити вибори на окупованому Донбасі не можна без присутності України

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам у Вільнюсі.

Говорячи про можливі вибори на окупованій частині Донбасу, Лінкявичус нагадав, що вони повинні проводитися за українськими законами. "Як можна проводити вибори, якщо там навіть немає жодної ознаки присутності України. В жодному разі. Я не кажу вже про спостерігачів, дії ЗМІ, які повинні бути, або про політичні партії. Так що не розумію, як вони можуть відбутися в таких умовах", - заявив Лінкявичус.

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"По-моєму, якщо не буде прогресу в плані безпеки, то говорити про якісь інші виконання Мінських домовленостей було б неправильно", - сказав Лінкявичус.

При цьому він наголосив, що необхідно говорити ще про один чинник, про який менше згадують.

"Доки Росія не вважатиме себе стороною в конфлікті, як ми знаємо, Росія ж офіційно "не бере" участі у цьому конфлікті, а просто "спостерігає"... Так що доки буде такий підхід, думати про прогрес у плані безпеки - було б наївно", - сказав міністр.