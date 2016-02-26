У БПП пропонують підвищити штрафи за порушення правил перетину кордону

Про це заявив народний депутат від фракції Партії "Блок Петра Порошенка", заступник голови Комітету ВРУ з питань правової політики та правосуддя Сергій Алєксєєв, який є співавтором зареєстрованого в ВРУ законопроекту №4114 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо провадження у справах про адміністративні правопорушення у прикордонній сфері", повідомляє прес-служба партії.

"Порушення правил перетину кордону – адміністративне правопорушення, за яке передбачений штраф. Однак, за нинішньої фінансово-економічної ситуації, розмір штрафу, що складає від 3 до 60 євро, не є ефективною перепоною для стримування правопорушників. Тому ми пропонуємо суттєво підвищити наявні штрафи, щоб стримувати нелегальну міграцію", – сказав він.

Читайте такожРаді пропонують заборонити займати посади особам з другим російським громадянством

За словами Алєксєєва, пропонується збільшити розмір штрафу від 2 до 10 разів. Так, наприклад, спроба перетнути державний кордон України, без відповідних документів або за підробленими документами чи без дозволу відповідних органів влади, каратиметься штрафом у розмірі до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500 грн.) або адміністративним арештом на строк до п’ятнадцяти діб.

Також, за словами ініціатора законопроекту, пропонується розшити перелік суб’єктів, уповноважених від імені органів Держприкордонслужби розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення.

"Це є особливо актуальним, у зв’язку із запровадженням у деяких районах Донецької та Луганської областей прикордонного режиму для протидії тероризму, а також припинення діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань, організованих груп і злочинних організацій, що порушили порядок перетинання державного кордону України", – сказав він.

Окрім того, законопроект передбачає зміну територіальної підсудності справ про адміністративні правопорушення: замість місцевих судів, розташованих на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, такі справи розглядатимуть місцеві загальні суди за місцем виявлення адміністративного правопорушення.