Пункт пропуску "Мар'їнка" відновив роботу

Про повідомиляє прес-служба Державної прикордонної служби.

«З сьогоднішнього дня за рішенням керівництва АТО поновлено роботу контрольного пункту в'їзду-виїзд «Мар'їнка», - йдеться в повідомленні.

Крім того, як нагадали в ДПСУ, з 20 лютого відновлено роботу КПВВ «Зайцеве» для зменшення соціальної напруги на даному напрямку.

Читайте такожПоблизу Мар’їнки з необережності підірвалися кілька військових

Сьогодні зранку для перетину лінії розмежування у КПВВ «Мар'їнка» на в’їзд прибуло 80 автомобілів, а на виїзд - 70. Через «Зайцеве» прямувало 150 автомобілів на в’їзд та 50 - на виїзд. Перед контрольним пунктом «Новотроїцьке» очікувало 60 на в’їзд та 30 автомобілів на виїзд. На КПВВ «Гнутове» черги відсутні.

Як повідомляв УНІАН, пункт пропуску «Зайцеве» (Майорськ) через обстріли бойовиків було тимчасово закрито з 3 лютого, «Мар’їнка» - з 17 лютого.

Читайте такожВорожі снайпери активізувалися в районах Красногорівки і Мар'їнки